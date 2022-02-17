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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Во Франции раскритиковали Байдена за его истерику вокруг Украины

Le Figaro: Байден устроил непонятную истерику из-за угрозы «вторжения» России на Украину

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Global Look Press

Президент США Джо Байден устроил непонятную истерику из-за угрозы «вторжения» России на Украину. Об этом написал журналист Рено Жирар в статье для французской газеты Le Figaro.

По его словам, это третья необъяснимая истерия американского лидера. Первая была связана с выводом войск США из Афганистана, вторая — с созданием вместе с Австралией и Великобританией оборонного альянса AUKUS.

Жирар подверг критике американские спецслужбы за утверждения о том, что Россия должна была напасть на Украину 16 февраля. При этом журналист отметил, что Соединенные Штаты стали выдумывать вещи попроще по сравнению с обвинениями в адрес Ирака в 2003 году (заявление о том, что в Ираке было оружие массового убийства, его следы так и не нашли — прим.).

По мнению автора статьи, больше всего вопросов вызывает поведение самого президента Байдена, который призвал американских дипломатов быстро эвакуироваться из Киева. Жирар задался вопросом, если американский лидер так любит украинцев, то почему он принял решение об эвакуации.

«Неужели вы так уверены, что своей истерией заставите немцев отказаться от российского газа, чтобы купить американский сланцевый, который в разы дороже?» — написал французский журналист, добавив, что своим поведением Байден уже напугал инвесторов и подверг к лишениям украинскую экономику.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что США допустили конфуз с Ираком, Афганистаном и Украиной.

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