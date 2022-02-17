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Лукашенко рассказал, в каком случае он станет президентом навечно

Лукашенко заявил, что будет вечным президентом, если Запад не перестанет атаковать Белоруссию

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BelTA Pool/EYEPRESS/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет вечным главой государства, если Запад не перестанет атаковать Белоруссию и устраивать попытки переворота. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если Запад коллективный снимет Беларусь с мушки прицела и не станут тут переворачивать, как было в 2020 году, все будет законно, аккуратно, все (смена президента – ред.) будет раньше, чем они хотят. Если будете нас атаковать, как в 2020 году, я буду вечным президентом», — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко в ходе выступления с посланием к народу и парламенту заявил, что является сторонников двух президентских сроков. При этом он назвал положительным тот факт, что сам не отказался от последних выборов. Он добавил, что если Белоруссия будет вовлечена в войну, он проигнорирует следующие выборы, «возьмет в руки пулемет и пойдет впереди».

Лукашенко выразил мнение, что два президентских срока более чем достаточно, поскольку «это очень тяжелая ноша».

В декабре прошлого года белорусские власти опубликовали проект изменений основного закона страны. Один из главных пунктов — изменение срока правления главы государства.

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