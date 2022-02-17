Госдума не поддержит запрет упоминания в новостях национальности преступников

Комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи не поддержит законопроект о запрете СМИ публиковать информацию о национальной принадлежности и вероисповедании преступников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на двух неназванных депутатов.

Законопроект внес в ноябре прошлого года парламент Чечни. По мнению авторов инициативы, запрет необходим для поддержания в России мира и согласия между представителями разных национальностей и вероисповедания.

«Документ получит отрицательный отзыв правительства, после чего комитет, обсудив законопроект, рекомендует палате отклонить его», — предположил первый парламентарий.

Второй депутат высказал аналогичное мнение.

Ранее вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов раскритиковал инициативу чеченского парламента, отметив, что граждане любого государства имеют право знать национальность правонарушителя.

До этого комиссия Совета при президенте России по правам человека в информационной сфере выступила против замалчивания национальности преступников.