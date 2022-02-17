Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Ученый заявил о преимуществах Китая от конфликта России и Запада на Украине 06:57
Глава МОК встретился с американскими фигуристами из-за отмены награждения... 06:53
В Британии захотели отменить «золотые визы» инвесторов 06:47
Глава ИИХФ рассказал, в каком вопросе КХЛ является примером для НХЛ 06:44
Перенесен женский биатлонный масс-старт на Олимпиаде в Пекине 06:34
До +4°C и мокрый снег ожидается в Москве в четверг 06:32
В Кузбассе четыре человека погибли в ДТП с пятью автомобилями 06:21
Врач объяснил, при каких условиях можно снимать COVID-ограничения в России 06:13
В Хабаровском крае три браконьера нанесли ущерб в 44 млн рублей 06:03
Инвалиду-колясочнику дали квартиру на девятом этаже без лифта 06:02

Госдума не поддержит запрет упоминания в новостях национальности преступников

РИА «Новости»: Госдума отклонит законопроект о запрете упоминания национальности преступников в СМИ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи не поддержит законопроект о запрете СМИ публиковать информацию о национальной принадлежности и вероисповедании преступников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на двух неназванных депутатов.

Законопроект внес в ноябре прошлого года парламент Чечни. По мнению авторов инициативы, запрет необходим для поддержания в России мира и согласия между представителями разных национальностей и вероисповедания.

«Документ получит отрицательный отзыв правительства, после чего комитет, обсудив законопроект, рекомендует палате отклонить его», — предположил первый парламентарий.

Второй депутат высказал аналогичное мнение.

Ранее вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов раскритиковал инициативу чеченского парламента, отметив, что граждане любого государства имеют право знать национальность правонарушителя.

До этого комиссия Совета при президенте России по правам человека в информационной сфере выступила против замалчивания национальности преступников.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть