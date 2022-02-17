В Посольстве РФ заявили о продолжающемся «самогипнозе» США в ситуации вокруг Украины

В Посольстве России в Вашингтоне заявили, что в США упорно продолжается самогипноз о неизбежности российского нападения. Об этом сообщается на странице российского дипведомства в Facebook.

В посольстве подчеркнули, что обратили внимание на заявления пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса от 16 февраля и считают, что «чиновник в очередной раз попытался уличить Россию в распространении дезинформации по ситуации на Украине».

«Очевидно, что раскрученный в США маховик антироссийской истерии не позволяет американским коллегам смотреть на вещи объективно. Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается», — заявили в дипмиссии.

Там подчеркнули, что ситуация дошла до того, что «накануне интервью с Прайсом CNN во время прямого репортажа из Киева, по сути, запустил обратный отсчет мнимому вторжению, назначенному телеканалом на утро 16 февраля».

В российском посольстве призвали Госдеп не подпитывать «милитаристский угар» журналистов и сосредоточиться на действительно важных вопросах дипломатического урегулирования внутриукраинского конфликта.

Ранее Прайс, отвечая на претензии прессы об ошибочно указанных датах «российского вторжения» на Украину, заявил, что США никогда не называли точные сроки эскалации ситуации вокруг Украины.