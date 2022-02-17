В Госдепе рассказали, когда Блинкен и Лавров могут пообщаться в следующий раз

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров могли бы вновь пообщаться после того, как США получат российский ответ на свои предложения в области безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Когда мы его получим, я думаю, это станет естественной возможностью для них связаться еще раз», — рассказал Прайс.

Он подчеркнул, что телефонный разговор или очная встреча с Лавровым пока не значатся в рабочем графике Блинкена. По его словам, в США со дня на день ждут российского ответа и рассчитывают, что он даст возможность для продолжения дипломатической работы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подготовка ответа России в адрес США и НАТО по гарантиям безопасности находится в завершающей стадии.

США и НАТО отказались подписать договор по гарантиям безопасности в Европе, который предложила Россия. Западные партнеры не согласны с требованием не принимать в альянс бывшие страны СССР, что должно было стать частью соглашения с Москвой. Кроме того, США и НАТО обвинили Россию в том, что она «нарушила доверие», лежащее в основе сотрудничества между странами, из-за ситуации вокруг Украины. Тем не менее на Западе готовы и дальше обсуждать с Москвой меры по совместному разоружению и деэскалации.