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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Госдеп ответил на обвинения в неверном анализе сроков «вторжения» на Украину

Прайс: Госдеп не называл точные сроки «вторжения» России на Украину

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Wikipedia

Официальный представитель госдепа Нед Прайс, отвечая на претензии прессы об ошибочно указанных датах «российского вторжения» на Украину, заявил, что США никогда не называли точные сроки эскалации ситуации вокруг Украины. Трансляция брифинга велась в Twitter Госдепа.

«Не думаю, чтобы вы слышали нас с какого-то подиума указывающими точный день вторжения. В течение какого-то времени вы слышите, как мы пытаемся донести, что Россия создала возможности для атаки в любое время», — сказал Прайс на брифинге.

При этом он подчеркнул, что несостоявшееся «вторжение» не означает наличие у американской разведки неверных данных.

Ранее, в январе, официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что «вторжение» России на Украину произойдет в середине января-февраля 2022 года. По ее словам, Россия намерена начать военную активность именно в это время и может «сфабриковать повод для такого вторжения».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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