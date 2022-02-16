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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Госдепе заявили, что Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной

Прайс: волнения Вашингтона из-за ситуации вокруг Украины не уменьшились «ни на йоту»

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Пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс заявил в ходе брифинга, что Россия продолжает стягивать свои войска к границе с Украиной.

Он сказал, что озабоченность Вашингтона из-за потенциального «вторжения» России на Украину не уменьшилась, ведь в США не видят «признаков деэскалации» со стороны России. Он также добавил, что США знают, что «российские официальные лица распространяли в прессе истории, которые могли бы послужить предлогом для вторжения».

Между тем США «делают все возможное, чтобы найти мирное разрешение кризиса», подчеркнул Прайс.

Ранее экс-командующий сухопутными войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Россия совершит не масштабное, а «ограниченное нападение» на Украину вдоль границы. По его словам, это произойдет «в ближайшие несколько месяцев».

Между тем официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя сообщения иностранной прессы о датах «нападения» на Украину, указала на провал западной пропаганды в информационной войне.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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