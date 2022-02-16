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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Украина обратилась к СБ ООН с предложением обсудить инициативу Госдумы по Донбассу

Кулеба: Украина предложила СБ ООН обсудить инициативу Госдумы о признании ДНР и ЛНР

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Gleb Garanich/Reuters

Министр иностранных дел Украина Дмитрий Кулеба заявил, что Киев предложил Совету Безопасности ООН обсудить обращение Госдумы к президенту России Владимиру Путину о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом украинский дипломат написал в своем микроблоге в Twitter. э

«Украина официально обратилась в СБ ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании так называемых ЛДНР, которое подрывает минские договоренности и процесс мирного урегулирования. Призываем рассмотреть это на заседании по имплементации минских договоренностей 17 февраля», — написал он.

15 февраля депутаты Госдумы поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. За его принятие проголосовал 351 член Госдумы, против выступили 16 человек, еще один воздержался. Парламентарии выразили уверенность, что признание республик Донбасса позволит защитить население от внешних угроз и пресечь «геноцид по отношению к жителям республик».

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