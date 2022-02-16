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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Украинская разведка не представила доказательств вывода российских войск от границы

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Михаил Палинчак/РИА «Новости»

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в последнем отчете украинской разведки от 15 февраля нет доказательств вывода российских войск, передает Reuters

Он подчеркнул, что Украина поверит, что Россия серьезно относится к разрядке нынешнего кризиса, только когда она отведет от границы свои войска и технику, в том числе силы, развернутые в Белоруссии для учений.

«Все войска, которые они вывели, должны вернуться в пункты постоянной дислокации. Тогда будет ясно, что они отменили свои агрессивные планы», — сказал Резников.

По данным украинского военного ведомства, близ Украины сосредоточены около 140 000 российских военных и «пророссийских сепаратистских сил», а в Белоруссии их насчитывается 9000. Резников заявил, что на Украине насчитывается около 35 000 военнослужащих в восточном регионе Донбасса, где Киев борется с «поддерживаемым Россией сепаратистским режимом с 2014 года».

16 февраля главы оборонных ведомств стран-членов НАТО опубликовали заявление, в котором вновь попросили Россию «выбрать путь дипломатии», и пригрозили, что «любая дальнейшая агрессия России против Украины будет иметь масштабные последствия и дорого ей обойдется».

Днем ранее Минобороны РФ опубликовало кадры возвращения танков с учений на западе России. Генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что отдельные подразделения, завершив учения, своим ходом идут в места дислокации. В Пентагоне принялись проверять эту информацию.

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