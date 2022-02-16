В МИД Германии заявили, что отвод российских войск от границ станет положительным сигналом

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что объявления о начале отвода российских сил от украинской границы должны быть подкреплены «конкретными действиями». Об этом сообщает ТАСС.

«Эти объявления, если окажутся правдой, были бы положительным сигналом», — сказала она перед началом переговоров с австрийским коллегой Александером Шалленбергом.

Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что «отвод войск», за который в НАТО принимают возращение российских подразделений с учений, не является причиной «дать отбой тревоге».

15 февраля официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вооруженные силы России завершили часть военных учений. Так, войска Южного и Западного военного округов завершили учения на западе России и в Белоруссии и возвращаются в свои гарнизоны.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тыс. солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.