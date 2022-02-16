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В Кремле ответили на обвинения России в нарушении минских соглашений

Песков: выдавая паспорта в Донбассе, Россия не нарушает минские соглашения

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Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения России в нарушении минских соглашений из-за выдачи российских паспортов гражданам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

«Нет, эта практика не является нарушением минских соглашений. Достаточно просто прочитать хотя бы один раз этот короткий и предельно конкретный текст. Эти упреки не состоятельны. Мы неоднократно говорили, что эти граждане испытывают огромные проблемы из-за того, что отвержены своей родиной. Поэтому Российская Федерация из гуманитарных соображений придерживается практики выдачи паспортов. Выдает гражданам разных стран, не только ЛНР и ДНР», — подчеркнул Песков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по минским соглашениям.

Захарова отметила, что Москва, в отличие от Киева, не выдвигает никаких условий по минским соглашениям — Россию, по ее словам, интересует только их исполнение, а не выдвигание условий для исполнения договоренностей.

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