Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала западные СМИ огласить график российских «вторжений» на Украину.

«Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и т.д. — огласите график наших «вторжений» на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Так, британский таблоид The Sun ранее заявил, что Россия «вторгнется» на Украину в 3.00 по киевскому времени (4.00 мск) 16 февраля.

Американское издание Politico со ссылкой на источник сообщало, что президент США Джо Байден в ходе разговора с лидерами союзных стран также утверждал, что Россия может напасть на Украину 16 февраля.

Источники агентства Bloomberg в свою очередь заявляли, что Россия может напасть на Украину 15 февраля.