В Госдепе рассказали о шансах на разрешение ситуации вокруг Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что возможности для урегулирования кризиса вокруг Украины по-прежнему сохраняются. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что возможности для урегулирования кризиса вокруг Украины по-прежнему сохраняются», — говорится в заявлении государственного департамента США.

Ранее стало известно, что Лавров в разговоре с Блинкеном отметил недопустимость агрессивной риторики. Также министр подчеркнул необходимость продолжения совместной работы, о которой ранее условились президенты России и США.

До этого последний раз Лавров и Блинкен общались 12 февраля. Тогда глава МИД РФ заявил госсекретарю, что западная информационная кампания против России может в конечном итоге привести к войне в Донбассе. Кроме того, Лавров указал, что США не согласились выполнить ключевые положения гарантий по безопасности, предложенные Россией.