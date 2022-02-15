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Захарова поиронизировала над уехавшими из страны украинскими депутатами

Представитель МИД Захарова пошутила над массовым отъездом украинских депутатов из страны

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале пошутила над массовым отъездом депутатов Верховной рады из страны.

Дипломат опубликовала фотографию табло из Рады, на котором написано, что сейчас в зале присутствуют 216 депутатов. При этом всего в украинском парламенте 450 мандатов, из которых сейчас, по данным на официальном сайте, занято 423.

«Половина депутатов Рады, не жалея своих жизней, выдвинулась на защиту Украины в Европу. Чтобы, зайдя с тылу, вонзиться в спину агрессору. Пока Россия не напала, используют передышку с пользой — что-то копают: то ли окопы, то ли схроны», — пошутила Захарова.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что депутаты Верховной рады, которые успели покинуть Украину (а таких, по данным СНБО, 23 человека), должны в течение 24 часов вернуться обратно. По его мнению, именно парламентарии должны показывать, насколько важно сплочение.

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