Генсек НАТО прокомментировал возможное признание Донбасса Россией

Признание самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР со стороны России будет являться нарушением минских соглашений. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает «Интерфакс».

«Если это произойдет, это будет очередное грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Потому что нет сомнений в том, что Донецк и Луганск - это часть Украины в ее признанных международным сообществом границах. Поэтому, такое признание станет нарушением международного права <...> И не только это. Это также нарушение и минских договоренностей», — подчеркнул генсек НАТО, добавляя, что подобная мера усложнит поиски решений в рамках минских соглашений.

Подобную позицию озвучил и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что этот шаг Киев будет считать выходом Москвы из минских соглашений.

Ранее днем депутаты Государственной думы поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. За его принятие проголосовал 351 член Госдумы, против выступили 16 человек, еще один воздержался.

Парламентарии выразили уверенность в том, что признание республик Донбасса позволит защитить население от внешних угроз и пресечь «геноцид по отношению к жителям республик». Также депутаты сочли признание возможностью «положить начало процессу международного признания обоих государств».

Согласно минским соглашениям, Киев должен признать особый статус Донбасса. Россия неоднократно обвиняла Украину в срыве договоренностей и нежелании их исполнять. В частности, Киев не хочет ничего обсуждать напрямую с представителями ДНР и ЛНР, хотя договоренности предусматривают такой диалог.