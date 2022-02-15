В Кремле заявили о праве России проводить учения на своей территории

Россия проводила и будет дальше проводить учения на своей территории, это ее право и оно не подлежит обсуждению ни с кем. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

«Россия проводила и будет проводить учения на всей территории Российской Федерации. Это постоянный процесс, как и во всех странах мира. Это наше право проводить учения там, у себя на территории, где мы посчитаем целесообразным, и оно не подлежит обсуждению ни с кем», — сказал представитель Кремля.

Запад обвиняет Россию в том, что она сосредоточила около 145 тыс. военнослужащих на различных участках своей границы с Украиной, в том числе в Белоруссии, где проходили совместные военные учения. Якобы так Кремль готовит нападение на Украину. Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия начинает и завершает учения на своей территории по плану. Министр подчеркнул, что на продолжительность маневров никак не влияет реакция со стороны стран Запада.