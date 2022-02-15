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В МИД прокомментировали завершение военных учений России

Лавров: вывод войск РФ в места дислокации не зависит от истерии Запада

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Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что РФ начинает и завершает учения на своей территории по плану. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам министра, на продолжительность маневров никак не влияет реакция со стороны стран Запада.

«Насчет учений, которые Россия проводит, еще раз подчеркну особо: на своей территории, в соответствии со своими собственными планами, они начинаются, осуществляются, завершаются как было запланировано, мы об этом многократно говорили, и в том, что касается учений на западе страны...» — объяснил Лавров.

Он обратил внимание, что такая же ситуация с учениями Москвы и Минска. Речь об учениях России и Белоруссии под названием «Союзная решимость-2022».

«И делается это независимо от того, кто и что думает, кто и как истерит по этому поводу, кто и как разворачивает настоящий информационный терроризм, я не побоюсь этого слова», — заключил глава российского ведомства.

Ранее Лавров заявил, что Запад подталкивает Украину к прямым провокациям против России.

Также заместитель главы МИД Александр Грушко утверждал, что процесс эволюции военно-политической ситуации в Европе и мире дошел до «опасной черты».

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