Захарова прокомментировала заявление Кулебы по минским соглашениям

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» прокомментировала заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы по минским соглашениям.

Она отметила, что Москва, в отличие, от Киева, не выдвигает никаких условий по «минским соглашениям»

«Никаких российских условий нет, кроме буквального, как записано, попунктного выполнения этого документа. Можно ли это назвать российскими условиями или здравым смыслом? Наверное, в контексте нынешней украинской политики они считывают это так. Но, на самом деле, единственное, о чем мы говорим, мне уже кажется, это стало уже лозунгом, — выполнение минских договоренностей так, как это записано», — заявила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина просто не может признаться в невыполнении минских соглашений.