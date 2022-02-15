Бывший премьер Украины объяснил, для чего США необходимо «вторжение» России

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что США хотят, чтобы между Россией и Украиной развязалась война. Об этом он сказал в беседе с mk.ru.

Бывший глава кабмина счел американской провокацией информацию о возможном «российском вторжении».

«Цель ясна: организовать войну Украины с Российской Федерацией. Это абсолютно очевидная цель США при всех президентах. Россия — военный соперник, единственная страна в мире, которая может уничтожить США в случае прямого военного конфликта. Поэтому Россию надо максимально ослабить, а еще лучше — сделать так, чтобы она развалилась», — сказал Азаров.

Он отметил, что Соединенные Штаты проводят системную работу в этом направлении с 1946 года, и антироссийская политика Вашингтона не зависит от смены президентов в Белом доме.

Также Азаров указал, что в Донбассе, где против 30–35 тысяч защитников самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Украина сосредоточила 150-тысячную армию, возможна поддерживаемая американской стороной военная провокация со стороны Киева.

«Все вооружение, которое поставлялось (США и НАТО — «Газета.Ru») в последнее время в Киев, шло именно на Донбасс. Все это заставляет думать, что именно там возможна реализация уже конкретной провокации», — заявил политик.

Ранее в ДНР и ЛНР заявили, что Украина готовит информационную провокацию, чтобы начать широкомасштабные боевые действия в Донбассе. По данным разведки ЛНР, операция под названием CRUSHING SWORD украинских спецслужб будет проводиться совместно с западными коллегами. Ее целью будет введение в заблуждение мировой общественности и обвинение республик Донбасса и России в агрессии против Украины.

Начальник народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики полковник Ян Лещенко объяснял, что Киев хочет посеять панику среди населения и защитников Донбасса. Замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сравнил действия украинских властей с тем, как начиналась Вторая мировая война.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.