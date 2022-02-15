Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В МОК заявили, что дело Валиевой по существу не рассмотрено 07:33
В Италии усомнились в том, что Россия собирается вторгаться на Украину 07:31
В Южной Корее началась президентская предвыборная кампания 07:28
Ягудин об отношении Запада к России: в такие моменты я вспоминаю слова Татьяны... 07:16
Мужчины мечтают о гаджетах на 23 февраля, но получат дезодоранты 07:16
Британский принц Гарри завершил черновик мемуаров о жизни в королевской семье 07:11
Россияне в период Олимпийских игр стали чаще есть вредные снеки 07:06
Фристайлистка Таталина заявила, что ее засудили на Олимпиаде 07:02
В России предложили ввести полугодовые каникулы по любым потребкредитам 06:55
В России придумали новый способ борьбы с телефонными мошенниками 06:52

Бывший премьер Украины объяснил, для чего США необходимо «вторжение» России

Экс-премьер Украины Азаров заявил, что США заинтересованы в провокации для начала войны Украины и РФ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что США хотят, чтобы между Россией и Украиной развязалась война. Об этом он сказал в беседе с mk.ru.

Бывший глава кабмина счел американской провокацией информацию о возможном «российском вторжении».

«Цель ясна: организовать войну Украины с Российской Федерацией. Это абсолютно очевидная цель США при всех президентах. Россия — военный соперник, единственная страна в мире, которая может уничтожить США в случае прямого военного конфликта. Поэтому Россию надо максимально ослабить, а еще лучше — сделать так, чтобы она развалилась», — сказал Азаров.

Он отметил, что Соединенные Штаты проводят системную работу в этом направлении с 1946 года, и антироссийская политика Вашингтона не зависит от смены президентов в Белом доме.

Также Азаров указал, что в Донбассе, где против 30–35 тысяч защитников самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Украина сосредоточила 150-тысячную армию, возможна поддерживаемая американской стороной военная провокация со стороны Киева.

«Все вооружение, которое поставлялось (США и НАТО — «Газета.Ru») в последнее время в Киев, шло именно на Донбасс. Все это заставляет думать, что именно там возможна реализация уже конкретной провокации», — заявил политик.

Ранее в ДНР и ЛНР заявили, что Украина готовит информационную провокацию, чтобы начать широкомасштабные боевые действия в Донбассе. По данным разведки ЛНР, операция под названием CRUSHING SWORD украинских спецслужб будет проводиться совместно с западными коллегами. Ее целью будет введение в заблуждение мировой общественности и обвинение республик Донбасса и России в агрессии против Украины.

Начальник народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики полковник Ян Лещенко объяснял, что Киев хочет посеять панику среди населения и защитников Донбасса. Замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сравнил действия украинских властей с тем, как начиналась Вторая мировая война.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть