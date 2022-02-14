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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Пентагоне заявили, что Россия может начать «вторжение» на Украину без предупреждения

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Al Drago/Reuters

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил журналистам, что военное ведомство не верит, что Россия приняла окончательное решение о «вторжении» на Украину, но предупредил, что военные действия могут произойти в любой день, передает MSNBC.

По его словам, российская армия продолжает повышать свою готовность к возможному вторжению, она становится сильнее и у президента России Владимира Путина «есть много возможностей для крупных военных действий».

«Если он захочет применить военную силу, это может произойти в любой день», — заявил Кирби.

Ранее в западных СМИ уже озвучивали конкретные даты начала «полномасштабного вторжения» России на Украину. Так, немецкое издание Spiegel сообщало, что «нападение России» произойдет 16 февраля. В самом Киеве не нашли предпосылок для этого, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Президент Украины Владимир Зеленский попросил предоставить доказательства, что «вторжение» 16 февраля неминуемо, а затем в обращении к нации сказал, что день, которым Украину «пугают вторжением», он распорядился именовать Днем единения.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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