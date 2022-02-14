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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Зеленский прокомментировал слова о возможном отказе Украины вступать в НАТО

Зеленские; многие западные лидеры хотят, чтобы Украина отказалась вступать в НАТО

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Johanna Geron/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова о возможном отказе Украины от членства в НАТО, что этого хотят многие западные лидеры. Об этом сообщает издание «Страна.UA».

Такое предположение высказал украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко. Если Украина перестанет стремится в НАТО, она избежит войны с Россией, объяснил он. Впоследствии дипломат отказался от этого высказывания.

«Я думаю, что сегодня много лидеров немножечко намекают Украине, что можно не поднимать вопрос членства в альянсе. Мне кажется, никто этого уже не скрывает», — сказал Зеленский.

Ранее заявление Пристайко раскритиковал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Он напомнил, что стремление в НАТО закреплено в украинской конституции.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО». В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию страны, закрепляющие стремление страны в Североатлантический альянс. Киев получил статус партнера организации с расширенными возможностями.

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