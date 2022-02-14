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Зеленский обещал Шольцу представить проект об особом статусе Донбасса

Канцлер ФРГ Шольц заявил об обещании Зеленского представить проект закона об особом статусе Донбасса

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам переговоров с украинским лидером, передает РИА «Новости».

Проекты будут представлены для их обсуждения в минском формате, пояснил он.

Также канцлер Германии назвал важным возобновление работы «нормандского формата» (ФРГ, Россия, Украина и Франция).

«Это сложный процесс, но каждое усилие стоит того, чтобы ее предпринять», — отметил Шольц.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба неоднократно подчеркивал, что никаких переговоров с самопровозглашенными Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народными республиками Киев вести не будет. В частности, он заявил, что Украина не будет предоставлять особый статус Донбассу, как это предусмотрено минскими соглашениями. При этом Кулеба не отрицает, что минские соглашения — основа для разрешения конфликта на юго-востоке. Но, по его мнению, их «российская интерпретация» не отвечает «интересам Украины».

«Нормандский формат» — группа руководителей четырех стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации на востоке Украины. Его начало было положено на встрече глав Германии, Франции, России и Украины 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-й годовщины высадки союзников (1944). По словам тогдашнего президента Франции Франсуа Олланда, приступить к миротворческой миссии он решил после событий в Крыму и начала войны на востоке Украины.

Самая продолжительная встреча лидеров четырех государств состоялась 11-12 февраля 2015 года в Минске. На переговорах, продлившихся 17 часов, был принят комплекс мер по выполнению минских соглашений. Последняя встреча лидеров всех четырех стран состоялась 9 декабря 2019 года в Париже. В ней участвовали Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. Они подтвердили приверженность минским соглашениям по Донбассу, выступили за внесение «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, выразили заинтересованность в согласовании всех правовых аспектов особого статуса Донбасса с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

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Кризис на Украине
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