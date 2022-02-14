Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Германии оценили заполненность газохранилищ 16:20
Российские ученые исследовали окаменевшие внеземные водоросли 16:18
Шойгу доложил Путин об инциденте с подлодкой США на Дальнем Востоке 16:17
Ученые назвали растительное масло, которое существенно повышает холестерин 16:17
Латвия видит угрозу собственной безопасности в случае российско-украинской войны 16:17
Фетисов одобрил идею депутата Госдумы назначить Валиеву знаменосцем сборной России 16:17
В Госдуме объяснили, почему США разочарованы решением CAS по Валиевой 16:08
Москва обвинила Варшаву в препятствовании запуску «Северного потока – 2» 16:07
Мигранты попытались прорвать латвийско-белорусскую границу 16:05
Специалисты рассказали, для кого предназначена трехкратная вакцинация... 16:04

Бывший президент Польши Валенса: при мне Украина вступила бы в НАТО и ЕС

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Matej Leskovsek/Reuters

Бывший президент Польши и лауреат нобелевской премии мира Лех Валенса признался в интервью изданию Polsat news, что в случае переизбрания на второй срок, он обеспечил бы вступление Украины и Белоруссии в НАТО и Евросоюз.

«У меня были планы, и я мог договориться с Ельциным, что Украина и Белоруссия вступят в ЕС и НАТО вместе с Польшей», — заявил Валенса.

Помимо этого, бывший политик выразил готовность незамедлительно прибыть на Украину для защиты солидарности. «Нобелевская премия мира обязывает. Я готов служить миру», — добавил он.

Валенса ранее призвал западные страны нанести «удар» по Москве, если Россия «вторгнется» на Украину. По его словам, нужно «быть храбрыми», так как президент России Владимир Путин «зашел слишком далеко». В ответ на это высказывание в Госдуме предположили, что у Валенсы развился постковидный синдром из-за ранее перенесенного заболевания. В Совете Федерации тогда призвали уголовно наказывать тех, кто призывает к нападению на Россию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть