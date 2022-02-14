Бывший президент Польши Валенса: при мне Украина вступила бы в НАТО и ЕС

Бывший президент Польши и лауреат нобелевской премии мира Лех Валенса признался в интервью изданию Polsat news, что в случае переизбрания на второй срок, он обеспечил бы вступление Украины и Белоруссии в НАТО и Евросоюз.

«У меня были планы, и я мог договориться с Ельциным, что Украина и Белоруссия вступят в ЕС и НАТО вместе с Польшей», — заявил Валенса.

Помимо этого, бывший политик выразил готовность незамедлительно прибыть на Украину для защиты солидарности. «Нобелевская премия мира обязывает. Я готов служить миру», — добавил он.

Валенса ранее призвал западные страны нанести «удар» по Москве, если Россия «вторгнется» на Украину. По его словам, нужно «быть храбрыми», так как президент России Владимир Путин «зашел слишком далеко». В ответ на это высказывание в Госдуме предположили, что у Валенсы развился постковидный синдром из-за ранее перенесенного заболевания. В Совете Федерации тогда призвали уголовно наказывать тех, кто призывает к нападению на Россию.