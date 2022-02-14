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В ЛДПР отреагировали на заявления о воспалении мозга Жириновского

В ЛДПР назвали слухами информацию о воспалении мозга у Жириновского

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Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА «Новости»

Сообщения о воспалении в мозге лидера ЛДПР Владимира Жириновского являются сплетнями и слухами. Об этом заявил «Ленте.ру» депутат ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Я не комментирую сплетни и слухи. У нас информация сами видите какая в Telegram-каналах за последнее время появлялась. И сколько выявлено недостоверных каналов, которые, гоняясь за сенсацией, подают всякие сплетни, которые потом не подтверждаются», — сказал представитель партии.

Он пожелал здоровья лидеру ЛДПР, подчеркивая, что подобные спекуляции о состоянии политика недопустимы.

О воспалении в мозгу Жириновского ранее писал Telegram-канал «112».

9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Оценки поражения легких политика варьируются от 30 до 75%.

В Минздраве уточнили, что состояние политика стабильное, и ему продолжают оказывать медицинскую помощь.

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Коронавирус 2019-nCoV
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