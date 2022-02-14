На Украине призвали убить «главного провокатора войны»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива написал в Telegram, что сотрудники Службы безопасности страны (СБУ) должны заняться нейтрализацией президента США Джозефа Байдена, поскольку он угрожает национальной безопасности.

«СБУ должно немедленно подготовить план нейтрализации или, если это будет возможно, то и полной ликвидации главного сеятеля паники и провокатора войны — Байдена. Именно его высказывания и прямые действия несут угрозу экономике и безопасности Украины», — раскрыл депутат свою позицию.

Парламентарий в публикации выразил надежду на то, что президент Украины Владимир Зеленский «именно с этой целью» пригласил Байдена в ближайшее время посетить страну.

«Чтоб раз и навсегда освободить Украину от колонизации и порабощения», — заключил Кива.

Ранее СБУ обратилась к украинцам и заявила, что страна столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейков и искажения реального положения вещей.