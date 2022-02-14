NYT: Зеленский пытается предотвратить панику, но места для маневра мало

Президент Украины Владимир Зеленский больше не испытывает оптимизма по отношению к России. В то же время у него все меньше пространства для маневра, чтобы найти способ урегулирования российско-украинского конфликта, пишет издание The New York Times.

«Пожалуй, самый острый кризис безопасности в Европе со времен окончания «холодной войны», близится к апогею <…>. Но 44-летний украинский президент цепляется за стратегию, которой он придерживался в течение нескольких месяцев: Зеленский использует каждое публичное появление, чтобы предостеречь людей от паники и чрезмерной реакции. Такое поведение кажется почти бредовым, учитывая серьезные риски, с которыми сталкивается его страна», — пишут авторы издания.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко ранее отказался от своих слов, заявив, что Украина не будет пересматривать планы на вступление в НАТО ради предотвращения войны с Россией.

До этого Пристайко в интервью радио «Би-би-си — 5» заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО ради того, чтобы избежать войны с Россией в якобы существующих условиях угроз и шантажа. Он добавил, что Киев может «проявить гибкость».