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В офисе Зеленского потребовали от НАТО четкого заявления о перспективах Украины

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Киев хочет заявления НАТО о перспективах Украины

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Ints Kalnins/Reuters

Киев требует от НАТО заявление о перспективах членства Украины в альянсе. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает РИА «Новости».

«Нет никаких других обсуждений для любого должностного лица – это уже четко определено. Но с другой стороны, где подобная четкость от НАТО и ЕС? Потому что четкость – это ответственность, гарантии», — сказал политик.

По его словам, Украина должна получить четкий ответ Североатлантического альянса, поскольку «ситуация слишком напряженная и позиции должны быть аккуратными и четкими».

Таким образом, Подоляк прокомментировал заявление украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко о членстве Украины в НАТО.

Он также подчеркнул, что Киев «совершенно конкретно» выразил свое отношение к НАТО и Европейскому союзу и обозначил свои цивилизационные приоритеты и свою важность в построении новой системы общеевропейской безопасности.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы «избежать войны» с Россией. Позже он отказался от своих слов.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО». В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию страны, закрепляющие стремление страны в Североатлантический альянс. Киев получил статус партнера организации с расширенными возможностями.

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