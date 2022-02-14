Посольство Украины в Лондоне назвало провокационной интерпретацию слов своего дипломата о НАТО

Посольство Украины в Британии прокомментировало заявление дипломата Вадима Пристайко об возможном отказе Киева вступать в НАТО.

«После провокативных интерпретаций разговора посла Украины Вадима Пристайко с журналистом BBC должны прояснить, что планы членства в НАТО остаются неизменными», — говорится в публикации диппредставительства на странице в Facebook.

Ранее посол Украины в Великобритании заявил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы «избежать войны» с Россией. Позже он отказался от своих слов.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО». В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию страны, закрепляющие стремление страны в Североатлантический альянс. Киев получил статус партнера организации с расширенными возможностями.