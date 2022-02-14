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Белорусы рассказали, что формирует их национальное достоинство

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

События внутри и вокруг Белоруссии способствуют формированию чувства национального достоинства среди граждан. Об этом заявил профессор кафедры философии и экономики Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина Борис Лепешко, комментируя послание Александра Лукашенко Национальному собранию. Его слова приводит агентство «БЕЛТА».

«Президент демонстрирует широту взглядов, достаточно широкое понимание идей и реалий. Он говорит о Беларуси в контексте мирового развития, и речь идет о мировом голоде, мировой миграции, столкновении интересов. Причем он говорит о белорусских проблемах. И это неслучайно, контекст стал другим. И вопрос ставится в том смысле, что нам, гражданам, надо самим избавляться от местечковости путем формирования чувства национального достоинства», — заявил Лепешко.

Профессор также считает, национальная независимость белорусов состоит из «своих» управленческих структур, элиты, университетских профессоров и людей, «которые формируют национальную культуру, причем самую разнообразную».

Генпрокуратура Белоруссии ранее сообщила, что после инцидента с флагом возбудила дело в отношении главы украинского города Днепра Бориса Филатова. В ведомстве отметили, что Филатову, который, являясь должностным лицом, организовал снятие белорусского флага и замену его на двухцветное полотнище, инкриминировано разжигание национальной вражды.

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