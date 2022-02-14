Посол Украины в Британии отказался от своих слов про НАТО

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко отказался от своих слов, заявив, что Украина не будет пересматривать планы на вступление в НАТО ради предотвращения войны с Россией, сообщает Reuters.

До этого Пристайко в интервью радио «Би-би-си — 5» заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО ради того, чтобы избежать войны с Россией в якобы существующих условиях угроз и шантажа. Он добавил, что Киев может «проявить гибкость».

Тем не менее, его заявление было немедленно подвергнуто критике на Украине — пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров напомнил, что стремление в НАТО закреплено в украинской конституции, и потребовал у Пристайко объясниться.

Также заявление своего коллеги прокомментировал временный поверенный в делах Украины в Австралии Владимир Шалькивский, который считает, что против этого будет большинство населения страны.