Польша готовится принять украинских беженцев

Правительство Польши поручило местным органам власти составить перечень зданий, которые можно будет использовать в качестве временных лагерей для украинских беженцев, поскольку ситуация на российско-украинской границе продолжает ухудшаться. Об этом сообщает издание Euractiv.

«Приоритетом являются те места, которые готовы принять беженцев менее чем за 48 часов», — заявил глава Мазовецкого воеводства Константин Радзивилл в интервью телеканалу TVN 24. Чиновник отметил, что власти также продумывают вопросы транспортировки беженцев.

Заместитель министра внутренних дел Мацей Восик ранее заявил в интервью телеканалу Republika, что Польша допускает прибытие около миллиона украинских беженцев.

«Если на Украине будет война, мы должны ожидать притока настоящих беженцев, то есть людей, которые бегут от пожаров, смерти, военных зверств», — сказал он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявил, что потенциальная война между Россией и Украиной может привести к волне из сотен тысяч украинских беженцев, которые хлынут в страну.