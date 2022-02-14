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В Госдуме рассказали, с какими последствиями 1990-х Россия не справилась до сих пор

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в интервью «Газете.Ru» перечислил последствия 1990-х годов, с которыми россияне не могут справиться до сих пор.

«Первое — неработающие социальные лифты. Каждый из нас, особенно молодой человек, должен иметь возможность получить образование, найти работу с достойной зарплатой. В настоящее время все больше и больше беспокоят вопросы социального неравенства, благополучия, расизма, этнической и религиозной нетерпимости в том числе», — пояснил депутат.

Вторая проблема — большой разрыв в достатке и доходах жителей страны. «Важно стремиться к тому, чтобы у людей на разных этапах жизни были равные стартовые условия, и больше социальных прав и гарантий», — подчеркнул Выборный.

Третья проблема — коррупция и кумовство. «Сегодня уже все понимают, в чем разница между, например, рабочей династией, когда отец передает мастерство сыну, и той династией, когда руководитель при приеме на работу отдает предпочтение своим родственникам», — сказал он.

Полный текст интервью Анатолия Выборного читайте на сайте «Газеты.Ru».

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