Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Бестемьянова: Синицина и Кацалапов показали лучший вариант своей произвольной программы 10:07
Астрономы выяснили, что на Луну падает не Falcon 9, а китайская ракета 2014 года 10:07
Собянин представил основные дорожные проекты Москвы на 2022 год 10:03
Гендиректор CAS высказался о решении допустить Валиеву до участия в Играх 10:02
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Ямале 10:01
Российские ученые впервые создали отредактированную пшеницу 10:00
Samsung солгала о характеристиках флагманов 09:48
В Госдуме рассказали, с какими последствиями 1990-х Россия не справилась... 09:46
Чубайс назвал способ избежать последствий от «углеродного налога» ЕС 09:46
Гербольдт: если бы проступок Валиевой был серьезным, CAS бы нашел, за что зацепиться 09:44

Власти Венгрии опасаются потока украинских беженцев в случае войны

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
POOL/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что потенциальная война между Россией и Украиной может привести к волне из сотен тысяч украинских беженцев, которые хлынут в страну. Об этом он рассказал во время своего ежегодного обращения. Орбан также призвал стороны к мирному урегулированию растущей напряженности.

Орбан считает, что в интересах Венгрии избежать войны, которая, по его словам, может подорвать венгерскую экономику.

«Вдумайтесь: в случае войны из Украины приехали бы сотни тысяч, а то и миллионы беженцев. Такая ситуация в корне изменила бы политическую и экономическую ситуацию в Венгрии. Помните, десятки тысяч людей приехали с бывших югославских территорий в 1990-е годы, и это тоже было непросто. Многие другие приедут из Украины, вероятно, без надежды на возвращение», — сказал венгерский премьер.

Венгерский лидер ранее заявил, что, закрываясь от сотрудничества с Россией, европейские страны уступают ее рынок Китаю. Санкции в отношении РФ он считает тупиком. Более того, в своем обращении к возглавляемой им партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» Орбан намекнул о возможном выходе Венгрии из Европейского союза.

Опрос Европейского совета по международным делам показал на прошлой неделе, что большинство респондентов в шести из семи стран Евросоюза считают, что Россия вторгнется на Украину в этом году. Респонденты отметили, что беженцы, более высокие цены на энергоносители, кибератаки и экономический спад являются рисками, на которые стоит пойти, чтобы защитить Украину в случае российского вторжения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть