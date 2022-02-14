Власти Венгрии опасаются потока украинских беженцев в случае войны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что потенциальная война между Россией и Украиной может привести к волне из сотен тысяч украинских беженцев, которые хлынут в страну. Об этом он рассказал во время своего ежегодного обращения. Орбан также призвал стороны к мирному урегулированию растущей напряженности.

Орбан считает, что в интересах Венгрии избежать войны, которая, по его словам, может подорвать венгерскую экономику.

«Вдумайтесь: в случае войны из Украины приехали бы сотни тысяч, а то и миллионы беженцев. Такая ситуация в корне изменила бы политическую и экономическую ситуацию в Венгрии. Помните, десятки тысяч людей приехали с бывших югославских территорий в 1990-е годы, и это тоже было непросто. Многие другие приедут из Украины, вероятно, без надежды на возвращение», — сказал венгерский премьер.

Венгерский лидер ранее заявил, что, закрываясь от сотрудничества с Россией, европейские страны уступают ее рынок Китаю. Санкции в отношении РФ он считает тупиком. Более того, в своем обращении к возглавляемой им партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» Орбан намекнул о возможном выходе Венгрии из Европейского союза.

Опрос Европейского совета по международным делам показал на прошлой неделе, что большинство респондентов в шести из семи стран Евросоюза считают, что Россия вторгнется на Украину в этом году. Респонденты отметили, что беженцы, более высокие цены на энергоносители, кибератаки и экономический спад являются рисками, на которые стоит пойти, чтобы защитить Украину в случае российского вторжения.