Глава МИД Японии призвал соотечественников немедленно покинуть Украину

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси призвал сегодня соотечественников как можно скорее покинуть Украину. Об этом сообщает ТАСС.

«Нужно немедленно эвакуироваться наиболее безопасным способом. Дипломатические усилия по урегулированию ситуации продолжаются. Однако обстановка может резко ухудшиться», — заявил Хаяси.

Ранее МИД Японии в ночь на понедельник объявило, что отзывает дипломатов с Украины и оставляет там небольшое число сотрудников посольства.

Ранее японский МИД повысил уровень угрозы для граждан, находящихся на Украине, до четвертого.

Четвертый уровень угрозы — максимальный. Он предполагает призыв «немедленно покинуть территорию» Украины и отказаться от любых поездок в страну.

Япония настаивает на отъезде граждан с Украины из-за «продолжающегося роста напряженности на украинско-российской границе», объяснили во внешнеполитическом ведомстве. Там отметили, что предсказать развитие ситуации не представляется возможным «несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия», прилагаемые для разрешения кризиса.