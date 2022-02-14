Захарова назвала действия США и Британии по Украине пропагандой войны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем персональном Telegram-канале написала, что сегодняшние действия США и Британии — это «пропаганда войны в чистом виде, все готово к тому, чтобы Вашингтон нажал на придуманную американским экс-госсекретарем Хиллари Клинтон кнопку «Перегрузка»».

Российский дипломат напомнила, что классическая пропаганда войны запрещена Международным пактом о гражданских и политических правах, принятым резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи 16 декабря 1966 года.

«Пункт первый 20-й статьи этого документа гласит: «Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом». Казалось бы. Но Вашингтон и Лондон всегда были верны главному принципу — руки должны быть развязаны», — заключила Захарова.

По мнению официального представителя МИД РФ, Вашингтон и Лондон «достали из своих загашников инструмент, который хранили добрых полвека». Захарова считает, что они используют пропаганду через медиахолдинги CNN, Bloomberg, британские таблоиды и поддерживают «управляемую истерию», влияя на общественное мнение в своих государствах.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

Ранее президент США Джо Байден обратился к американцам, находящимся на Украине, и просил их покинуть страну «прямо сейчас» из-за вероятности обострения конфликта. Также к гражданам США обратился Госдеп. Ведомство предупредило, что в случае военных действий, которые могут начаться «в любой момент», власти США не смогут эвакуировать сограждан.

Вскоре после этих заявлений ряд стран объявили о начале эвакуации своих дипломатов из Киева и порекомендовали согражданам уезжать из Украины.