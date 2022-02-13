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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Посол Франции на Украине обратился к согражданам из-за возможного «вторжения» России

Посол Франции на Украине Де Понсен порекомендовал соотечественникам запастись едой, водой и теплой одеждой

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Depositphotos

Посол Франции в Киеве Этьен де Понсен посоветовал соотечественникам, которые находятся на Украине, запастись всем необходимым из-за напряженной ситуации в стране, Об этом сказано в его официальном заявлении.

Однако он не стал рекомендовать согражданам покинуть Украину.

Как указал посол, прошедшие дни так и не привели к ожидаемой деэскалации.

«Теперь мы советуем французским путешественникам отложить «все поездки на Украину» (а не только «второстепенные поездки»)», — заявил он.

Дипломат также призвал соотечественников к повышенной бдительности. Кроме того, он заявил, что им нужно иметь наготове все личные документы.

«Рекомендуем вам для практических целей подготовить запасы воды, еды и теплой одежды, а также убедиться, что бак вашего автомобиля полон», — отметил Де Понсен.

Ранее президент США Джо Байден обратился к американцам, находящимся на Украине, и просил их покинуть страну «прямо сейчас» из-за вероятности обострения конфликта. Также к гражданам США обратился Госдеп. Ведомство предупредило, что в случае военных действий, которые могут начаться «в любой момент», власти США не смогут эвакуировать сограждан.

Вскоре после этих заявлений ряд стран объявили о начале эвакуации своих дипломатов из Киева и порекомендовали согражданам уезжать из Украины.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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