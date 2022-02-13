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Пушков отреагировал на слова венгерского премьера о выходе из ЕС

Сенатор Пушков: слова Орбана о выходе из ЕС — отражение общественных настроений в Венгрии

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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Член Совета Федерации России Алексей Пушков написал в Telegram, что слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о недопустимости давления со стороны Брюсселя на страны-члены ЕС и возможном выходе из организации являются довольно «показательной «политической риторикой.

«До недавнего времени лидеры стран-членов Евросоюза таких сомнений себе не позволяли. И это не просто слова, а отражение общественных настроений в Венгрии», — отметил сенатор.

Ранее Орбан в своем обращении к возглавляемой им партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» намекнул на возможный выход Венгрии из Европейского союза. По его словам, если Евросоюз примет в отношении Венгрии неверное решение и не будет принимать во внимание местное законодательство, то идти дальше «общим путем» будет невозможно.

Суд ЕС вскоре должен вынести решение в отношении верховенства права Евросоюза — иски по признанию национального права более значимым по сравнению с общеевропейским подали Польша и Венгрия.

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