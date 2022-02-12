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В посольстве США в Москве прокомментировали сообщения о «минировании»

Посольство США в Москве переадресовало вопрос о «минировании» в МИД России

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В посольстве США в Москве не стали комментировать сообщения СМИ о возможном «минировании» дипмиссии, передает РИА «Новости» .

Пресс-секретарь Джейсон Ребхольц переадресовал «вопросы, связанные с безопасностью», в российский МИД.

«Принимающая сторона несет ответственность за обеспечение безопасности иностранных дипломатов в своей стране», — подчеркнул он.

Ранее ТАСС сообщил, что полиция Москвы проводит проверку после сообщений о «минировании» посольств и консульств Таджикистана, Узбекистана и США, поступившие на электронную почту ФСБ. По данным источника, в дипведомствах якобы были заложены рюкзаки со взрывчаткой. Также сообщалось об угрозе минирования ЦБ России и Красной площади. Здания были обследованы кинологами, взрывчатые устройства не нашли. Эвакуация не проводилась.

С середины января по России прокатилась волна сообщений с угрозами минирования социальных объектов. Эксперты рассказали «Газете.Ru», кто может стоять за массовыми сообщениями.

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