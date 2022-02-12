В Туркмении досрочно выберут президента

Досрочные выборы президента состоятся в Туркмении, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии страны Безирген Караев в беседе с РИА «Новости».

«Центризбирком страны начал подготовку к внеочередным президентским выборам, которые состоятся 12 марта», — заявил Караев.

Он подчеркнул, что досрочные выборы будут организованы по поручению главы государства Гурбангулы Бердымухамедова.

Ранее Бердымухамедов заявил о необходимости дать дорогу молодым на пути к управлению страной «на новом этапе» ее развития. Он сообщил, что спустя 15 лет правления уступит президентское кресло, оставив за собой только должность председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента).

При этом президент отметил, что новым главой государства должен стать человек, воспитанный в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности. Его решение поддержали почетные старейшины страны.