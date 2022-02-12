Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Зюганов объяснил причину своей госпитализации 11:57
Сборная России поднялась на седьмую строчку в медальном зачете ОИ 11:57
Тихонов: новержцы падают на лыжне — поделом, я их не люблю, и никто их не любит 11:54
Тихонов о победе лыжниц в эстафете: я плакал, большей радости придумать... 11:50
Госдеп начал лично обзванивать американцев на Украине с просьбой уехать... 11:47
Актер Борис Токарев рассказал об «удивительных» ролях Зинаиды Кириенко 11:46
Посольство России в Киеве: наши диппредставительства на Украине продолжают свою... 11:43
Песков: Мюнхенская речь Путина была призывом не прятать голову в песок 11:40
Российские лыжницы выиграли золото в эстафете на ОИ 11:33
Правительство России выделило около 400 млн рублей на изучение генома... 11:27

В Туркмении досрочно выберут президента

Председатель ЦИК Караев: в Туркмении 12 марта пройдут досрочные выборы президента

close
100%
Zhao Tsun Hsiung/Reuters

Досрочные выборы президента состоятся в Туркмении, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии страны Безирген Караев в беседе с РИА «Новости».

«Центризбирком страны начал подготовку к внеочередным президентским выборам, которые состоятся 12 марта», — заявил Караев.

Он подчеркнул, что досрочные выборы будут организованы по поручению главы государства Гурбангулы Бердымухамедова.

Ранее Бердымухамедов заявил о необходимости дать дорогу молодым на пути к управлению страной «на новом этапе» ее развития. Он сообщил, что спустя 15 лет правления уступит президентское кресло, оставив за собой только должность председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента).

При этом президент отметил, что новым главой государства должен стать человек, воспитанный в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности. Его решение поддержали почетные старейшины страны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть