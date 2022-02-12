Экс-премьер ДНР назвал альтернативу минским соглашениям

Бывший премьер-министр ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай: «Признание Россией ДНР и ЛНР могло бы стать альтернативой минским соглашениям в вопросе установления мира». Об этом сообщает «Лента.ру».

Вопрос обращения к президенту РФ о признании ДНР и ЛНР намерены рассмотреть в Совете Госдумы 14 февраля. По словам спикера ГД Вячеслава Володина, перед отправкой идеи в Кремль ее могут направить в МИД и другие госструктуры — для получения отзывов.

Бородай выступает за это предложение — он считает его одним из альтернативных способов деоккупации.

«Ведь русское население Донбасса, добровольцы, пришедшие из России, продолжают воевать и погибать. Война не прекратилась, а продолжается в вялотекущей фазе», — сказал Бородай, напомнив, что «уже восьмой год» гибнут не только военные добровольцы, но и мирные жители, в том числе дети.

Единственным государством, признавшим независимость обеих республик, является Южная Осетия, которая сама не является членом ООН и имеет ограниченное признание.