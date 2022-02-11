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В России заявили, что Киев все время саботировал выполнение минских соглашений

Козак: трое из четырех участников нормандского формата не готовы выполнять «Минск»

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Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак рассказал о состоянии минских договоренностей после встречи политсоветников нормандского формата в Берлине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, переговоры были безрезультатными, но это тоже результат, так как теперь стало ясно, чего стоят заявления партнеров по нормандскому формату. Козак отметил, что Киев саботирует выполнение «Минска-2», и этот саботаж происходит в течение восьми лет.

Он заявил, что три из четырех участников нормандского формата не готовы выполнять минские соглашения. Представитель России рассказал, что Украина предложила подключить ОБСЕ для диалога с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, но это противоречит договоренностям.

«Абсолютно абсурдная ситуация, которая показывает, что все семь лет с момента подписания соглашения это был полный блеф. Мы находимся на нулевой отметке, на которой остановились 9 марта 2015 года», — заключил Козак.

Ранее Козак по итогам очередных переговоров политсоветников пояснил, почему «нормандский формат» стоит на месте восемь лет подряд.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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