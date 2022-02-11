В Госдуме решили бороться с «инфоцыганами»

В Госдуме создадут межфракционную рабочую группу, которая займется разработкой законов, регулирующих деятельность коучей, бизнес-тренеров и тренеров личностного роста, которых в интернет-среде называют «инфоцыганами». Об этом сообщила один из авторов идеи депутат Яна Лантратова.

«К сожалению, в настоящее время эта сфера никак не регулируется: привлечь к ответственности мошенников практически невозможно. У Антимонопольной службы или Роспотребнадзора сегодня нет механизмов борьбы с такими видами деятельности, как и критериев по качеству инфопродукта. При этом речь идет о довольно крупных суммах, которые люди вкладывают, порой влезая в кредиты», — пояснила депутат на своей странице в Facebook.

По ее словам, рынок «марафонов успеха» оценивается в 2 млрд руб. В рабочую группу приглашены представители Рособрнадзора, Министерства высшего образования и науки, МВД, СК, Прокуратуры, Минэкономразвития, ЦБ и Минтруда.

«Мы провели анализ контента этих марафонов — в основном это примитивные советы, причем наспех выхваченные из первых ссылок поисковиков. Но самое главное, что эти марафоны могут быть не только абсолютно бесполезны, но и представлять опасность для жизни людей», — отметила Лантратова.

Ранее сообщалось, что 56% россиян хотя бы раз в жизни обращались к услугам коучей или бизнес-тренеров. При этом лишь 21% из них проверяли перед занятием наличие у коуча диплома об образовании.