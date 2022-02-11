ОАЭ и Катар провели переговоры по снятию блокады из-за поддержки террористов

В Доху прибыла делегация Объединенных арабский эмиратов (ОАЭ), которая должна разработать механизм снятия экономической блокады Катара, введенной в 2017 году из-за поддержки этой страной террористических организаций, сообщает Al Аrabiya.

По данным издания, визит направлен на восстановление дипломатических отношений между ОАЭ и Катаром. На встрече представители двух стран обсудили механизм по реализации соглашения о солидарности и стабильности, подписанном ОАЭ, Саудовской Аравией, Оманом, Бахрейном и Кувейтом в 2021 году.

Этот документ положил начало снятию с Катара экономической и торговой блокады, которую страны Персидского залива ввели в 2017 году, обвинив эту страну в поддержке терроризма и вмешательстве во внутренние дела других стран.

Ранее президент США Джо Байден пообещал включить Катар в список основных союзников США вне НАТО. Он назвал эту страну «хорошим другом» и надежным партнером.