Министр обороны Великобритании Уоллес прибыл на переговоры в Москву

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл с официальным визитом в Москву. Об этом сообщает посольство Соединенного Королевства в Москве в Telegram-канале.

Уоллес проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

По данным британских СМИ, Уоллес на встрече с Шойгу сделает предупреждение о том, что гипотетическое вторжение России на Украину станет шагом, от которого не выиграет никто.

Днем ранее столицу посетила глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Министр рассказала, что причиной ее визита в Москву стала необходимость призвать правительство России «отвести войска» от украинской границы. У Трасс состоялись переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».