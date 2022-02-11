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Министр обороны Великобритании Уоллес прибыл на переговоры в Москву

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Toby Melville/File Photo/Reuters

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл с официальным визитом в Москву. Об этом сообщает посольство Соединенного Королевства в Москве в Telegram-канале.

Уоллес проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

По данным британских СМИ, Уоллес на встрече с Шойгу сделает предупреждение о том, что гипотетическое вторжение России на Украину станет шагом, от которого не выиграет никто.

Днем ранее столицу посетила глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Министр рассказала, что причиной ее визита в Москву стала необходимость призвать правительство России «отвести войска» от украинской границы. У Трасс состоялись переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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