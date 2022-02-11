Китай запретил поставки из Литвы пива, говядины и молочных продуктов

Китай прекратил закупки в Литве пива, говядины и молочных продуктов. Как сообщает BBC, это решение связано с двусторонними отношениями Литвы с Тайванем, который Китай считает своей территорией.

Формальная причина прекращения поставок, озвученная главным таможенным управлением Китая, — отсутствие документации. Однако решение было принято после того, как в Литве открылось официальное представительство Тайваня.

В других странах подобные дипмиссии носят название представительств Китайского Тайбэя, однако в Вильнюсе посольство открыли именно под флагом Тайваня.

Сейчас Великобритания, США, Австралия и Канада готовят иск против Китая за дискриминацию члена ЕС. По данным китайской таможни, в 2021 году из Литвы было импортировано 775 тонн мяса. При этом общий объем импорта говядины в Китае составил 2,36 млн тонн.

Ранее Китай вернул Литве сотни тысяч литров пива. Президент гильдии пивоваров Литвы Саулюс Галадаускас рассказал, что в КНР литовским производителям прямо говорят, что «больше вашего пива в Китае не будет, потому что оно литовское».