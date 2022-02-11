Козак заявил об отказе Киева дать ответ о будущем статусе Донбасса в составе Украины

Киев не дает ни положительный, ни отрицательный ответ на предложения Донбасса о будущем статусе. Об этом по итогам встречи «нормандской четверки» в Берлине сказал заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, сообщает РИА «Новости».

«Есть предложения Донбасса [по будущему статусу], которые с октября 2020 года лежат на столе переговоров в контактной группе. На них нет ни отрицательного, ни положительного ответа», — сказал он.

«Нормандская четверка» — группа стран, которые пытаются найти решение проблемы с отделением от Украины Донецкой и Луганской областей, произошедшим после госпереворота 2014 года.

Сейчас в эту группу, помимо самой Украины, входят Россия, Франция и Германия. Результат работы «нормандской четверки» — так называемые «минские соглашения», ряд мер, выполнение которых должно решить проблему двух регионов и вернуть их в состав Украины в новом качестве.

В последний раз встреча «нормандской четверки» в полном составе, которая проходила 26 января в Елисейском дворце в Париже, продлилась восемь с половиной часов.

Ранее Козак заявил, что переговоры политических советников в «нормандском формате» в Берлине завершились без ощутимых результатов и заявлений.