Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Опубликованы первые кадры сериала по «Властелину колец» 05:04
Байден заявил, что объединить «Украину» невозможно 04:58
Два члена экипажа легкомоторного самолета Ан-2 погибли при крушении на Камчатке 04:49
Трусова упала с тройного акселя на тренировке короткой программы в Пекине 04:45
Один член экипажа погиб при крушении легкомоторного самолета Ан-2 на Камчатке 04:41
Кожевников: датские хоккеисты могут преподнести нам сюрприз 04:37
Николас Мадуро появится на публике в супергеройском трико 04:35
Кабину самолета А-100 «Премьер» оборудовали уникальным защитным стеклом 04:27
Российские фигуристки не стали общаться с журналистами после тренировки 04:24
Легкомоторный самолет Ан-2 упал на Камчатке 04:11

Козак заявил об отказе Киева дать ответ о будущем статусе Донбасса в составе Украины

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Доминик Бутен/РИА «Новости»

Киев не дает ни положительный, ни отрицательный ответ на предложения Донбасса о будущем статусе. Об этом по итогам встречи «нормандской четверки» в Берлине сказал заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, сообщает РИА «Новости».

«Есть предложения Донбасса [по будущему статусу], которые с октября 2020 года лежат на столе переговоров в контактной группе. На них нет ни отрицательного, ни положительного ответа», — сказал он.

«Нормандская четверка» — группа стран, которые пытаются найти решение проблемы с отделением от Украины Донецкой и Луганской областей, произошедшим после госпереворота 2014 года.

Сейчас в эту группу, помимо самой Украины, входят Россия, Франция и Германия. Результат работы «нормандской четверки» — так называемые «минские соглашения», ряд мер, выполнение которых должно решить проблему двух регионов и вернуть их в состав Украины в новом качестве.

В последний раз встреча «нормандской четверки» в полном составе, которая проходила 26 января в Елисейском дворце в Париже, продлилась восемь с половиной часов.

Ранее Козак заявил, что переговоры политических советников в «нормандском формате» в Берлине завершились без ощутимых результатов и заявлений.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть