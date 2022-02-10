Захарова порекомендовала Западу не путать территории России и Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала Западу не путать территории России и Украины, предупредив, что такая ошибка может стать фатальной. Соответствующее заявление она сделала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Таким образом дипломат отреагировала на ошибку главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая, отвечая на вопрос министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, заявила, что Ростовская и Воронежская области не принадлежат России. Посол Великобритании в Москве Дебора Боннерт вмешалась в диалог и объяснила Трасс, что речь идет о российских регионах. Вскоре дипмиссия Соединенного Королевства в РФ опубликовала разъяснения Трасс по поводу суверенитета РФ над данными областями.

«Она (Трасс — «Газета.Ru») прокомментировала это сама, она сказала, что она перепутала Украину с Россией. Главное, чтобы это просто не повторялось, потому что они так часто говорят об Украине, и они так часто рекомендуют России, что ей делать на своей территории, что подобные ошибки для них могут стать просто фатальными», — заявила Захарова.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков выразил мнение, что заявления британского дипломата — не оговорки, а последствия незнания темы.