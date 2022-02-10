Мэр Днепра отреагировал на требование Минска извиниться за замену флага Белоруссии

Мэр украинского города Днепр Борис Филатов прокомментировал требование посольства Белоруссии извиниться за замену государственного флага республики возле городской администрации. Об этом он написал в своем Facebook.

Так, градоначальник подчеркнул, что живет в свободной стране, граждане которой могут выйти к мэрии с плакатом с надписью «Боря, когда ты уже сдохнешь?», и им за это ничего не будет.

Он также сообщил, что флагштоки со знаменами национальных общин около горсовета установила местная молодежь, и у нее есть право менять их так, как она захочет.

«Тем более что, в отличие от нацистской и коммунистической символики, бело-красно-белый флаг не является запрещенным на Украине. Поэтому молодежь может вешать у мэрии любые флаги, какие захочет. Хоть радужные. Это ее право», — заявил градоначальник.

Филатов отмечал, что таким образом Днепр расстался с образом существующего политического режима Белоруссии в пользу символа ее национального движения со столетней историей.

Ранее стало известно, что украинский посол был вызван в МИД Белоруссии из-за инцидента с заменой флага в Днепре.