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Мэр Днепра отреагировал на требование Минска извиниться за замену флага Белоруссии

Мэр Днепра Филатов сообщил, что флаг Белоруссии возле администрации города заменила местная молодежь

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РИА «Новости»/Telegram

Мэр украинского города Днепр Борис Филатов прокомментировал требование посольства Белоруссии извиниться за замену государственного флага республики возле городской администрации. Об этом он написал в своем Facebook.

Так, градоначальник подчеркнул, что живет в свободной стране, граждане которой могут выйти к мэрии с плакатом с надписью «Боря, когда ты уже сдохнешь?», и им за это ничего не будет.

Он также сообщил, что флагштоки со знаменами национальных общин около горсовета установила местная молодежь, и у нее есть право менять их так, как она захочет.

«Тем более что, в отличие от нацистской и коммунистической символики, бело-красно-белый флаг не является запрещенным на Украине. Поэтому молодежь может вешать у мэрии любые флаги, какие захочет. Хоть радужные. Это ее право», — заявил градоначальник.

Филатов отмечал, что таким образом Днепр расстался с образом существующего политического режима Белоруссии в пользу символа ее национального движения со столетней историей.

Ранее стало известно, что украинский посол был вызван в МИД Белоруссии из-за инцидента с заменой флага в Днепре.

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