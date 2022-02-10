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Пушков прокомментировал поговоркой ошибочные заявления Трасс о Ростове и Воронеже

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Владимир Трефилов/Reuters

Сенатор Алексей Пушков в Telegram ответил поговоркой на отказ главы МИД Британии Лиз Трасс признать Ростов российским.

Он выразил мнение, что заявления дипломата — не оговорки, а последствия незнания темы.

«Как-то слышал от британского политика такую поговорку: «Дипломат должен два раза подумать, прежде чем не сказать ничего». Трасс, видимо, следует совсем другой заповеди», — написал Пушков.

Ранее Лиз Трасс потребовала отвода российских войск от границы с Украиной. Лавров в ответ напомнил, что военные части находятся на территории своего государства.

Отвечая на вопрос российского коллеги, Трасс заявила, что Ростовская и Воронежская области не принадлежат России. Посол Великобритании в России Дебора Боннерт вмешалась в диалог и объяснила Трасс, что речь действительно идет о российских регионах.

Вскоре британское посольство в Москве опубликовало разъяснения этих формулировок.

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