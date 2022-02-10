Украинского посла вызвали в МИД Белоруссии из-за инцидента с флагом в Днепре

Украинский посол вызван в МИД Белоруссии из-за инцидента с заменой флага в Днепре, сообщается на сайте дипведомства.

Речь идет о том, что власти города Днепра (бывший Днепропетровск) заменили государственный флаг Белоруссии у здания администрации на бело-красно-белый, который использует белорусская оппозиция. Мэр города Борис Филатов в Facebook объяснил это решение несогласием с политикой президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении Украины.

«В МИД Украины направлена нота посольства, в которой заявлен решительный протест украинской стороне. Белорусская сторона рассматривает произошедшее как циничное проявление недружественного отношения к суверенной белорусской нации и акт государственного вандализма со стороны властей Украины», — подчеркнули в дипведомстве.

Посольство Белоруссии потребовало возвращения государственного флага на место его установки и принесения официальных извинений, а также проведения разбирательства по факту осквернения официальных символов иностранного государства и принятия исчерпывающих мер по недопущению подобных инцидентов в будущем.